Erdenberger verlässt CDU-Fraktion im Stadtrat

Christian Erdenberger gibt sein Mandat zurück. Der Schlotheimer Unternehmer saß seit Mitte 2019 im Stadtrat, zuerst in Schlotheim, nun in Nottertal-Heilinger Höhen.

Erdenberger begründet es mit der politischen Situation in Thüringen. „Ich habe meine Fassungslosigkeit über das totale menschliche Versagen der Thüringer CDU in Protest gewandelt“, sagte er am Freitag unserer Zeitung. „Wenn sich die CDU-Fraktion einig ist, lieber mit der Höcke-AfD als mit der Ramelow-Linken zu stimmen, ist das nicht mein Verein.“ Er spricht von Schmierentheater.

Das Interview mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Jonas Urbach aus Bickenriede am Freitag in unserer Zeitung habe ihn in diesem Schritt bestärkt.. „Wenn er sagt, er ist reinen Herzens, weil er im dritten Wahlgang für den Kandidaten der Mitte gestimmt hat, ist das entweder gelogen, weil er genau wusste, wie dieser Wahlgang ausgeht, oder er hat es wirklich nicht überschaut. Dann gehört er nicht in den Landtag“, meint der Unternehmer. Er hoffe, dass „auch andere Konsequenzen ziehen, um zu zeigen, dass es so nicht geht.“

Erdenberger kam vor zehn Jahren in die Politik – anfangs als berufener Bürger im Bauausschuss des Stadtrates, nun als Ratsmitglied. Für die CDU zog er im Mai die drittmeisten Stimmen.