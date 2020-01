Mühlhausen. Das Mühlhäuser Unternehmen Thermoflux präsentierte sich in der vergangenen Woche in Berlin.

Erfolgreiche Messe für Mühlhäuser Onlinehändler

Auf der Internationalen Grüne Woche in Berlin präsentierte sich in der vergangenen Woche das Mühlhäuser Unternehmen Thermoflux. Der Online-Anbieter für alternative Heiztechnik entwickelt, produziert und vertreibt Pellet- und Holzheizungen sowie Photovoltaik und thermische Solaranlagen. „Seit einigen Jahren besuchen wir die Messe, in diesem Jahr haben wir in einen neuen Standplatz investiert. Die Messe war für uns echt gut, hier generieren wir viele Folgegeschäfte, verteilt über das ganze Jahr“, sagt Geschäftsführer Eric Scheffel.