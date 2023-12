Erfolgsgeschichte im Unstrut-Hainich-Kreis: Gemeinde trotzt der Krise mit stabilem Haushalt und Schuldenabbau

Körner Diese Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis trotzt der Krise: Haushalt steht, Schulden sinken und Investitionen sind bereits geplant.

Der Haushalt der Gemeinde Körner für das kommende Jahr steht fest, darüber informierte Bürgermeister Matthias Niebuhr (parteilos) vor wenigen Tagen.

Besonders stolz ist Niebuhr auf die finanziell stabile Situation in seiner Gemeinde. „Wir sind für die kommenden Jahre recht gut gerüstet. Diese Situation war nicht immer so. Das haben wir uns erarbeitet“, sagt der Bürgermeister und gibt Einblick. Verglichen mit anderen Gemeinden bleiben die Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer in Körner demnach unverändert.

Zwei Vollzeitkräfte sind im Bauhof der Gemeinde tätig, während im Kindergarten ein Hausmeister seinen Dienst verrichtet, auch das bleibt so. Ein ungewöhnliches Konzept hat sich als Erfolg erwiesen: Die Gemeinde beschäftigt einen eigenen Maler auf Minijob-Basis. „Er bringt unsere gemeindeeigenen Wohnungen und die riesigen Treppenhäuser auf Vordermann. Wir zahlen nur das Material, was uns finanziell wirklich gut zu Gesicht steht“, erklärt Bürgermeister Niebuhr.

Schulden haben sich deutlich reduziert

Die Schulden der Gemeinde haben sich seit 2012 von 5,5 Millionen Euro auf 2,8 Millionen Euro reduziert. Dank der derzeit guten Lage plant Niebuhr, die Schulden weiter abzubauen. Er prognostiziert, dass die Gemeinde Körner Ende des kommenden Jahres nur noch 1,9 Millionen Euro Schulden haben wird – eine derart niedrige Verschuldung, die es laut Bürgermeister seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Trotz der Schuldensenkung investiert die Gemeinde weiterhin kräftig. Im kommenden Jahr sollen die Fassaden der Wohnblocks am Lindenweg saniert werden. Sie seien in die Jahre gekommen und einfach nicht mehr schön, informiert Niebuhr. Die Gemeinde wird den Auftrag an eine Malerfirma vergeben. Die Investition in eine mobile Bühne für Veranstaltungen ist ebenfalls geplant. Der Kindergarten erhält ein neues Spielgerät für den Außenbereich und eine neue Verkleidung für sein Abstellhäuschen auf dem Außenbereich. Die Stelen auf dem Friedhof werden erweitert und die Fassade der Gaststätte Nottertal soll grundhaft saniert werden.

Landwirtschaft bleibt größter Steuerzahler

Die Landwirtschaft Körner bleibt der größte Steuerzahler der Gemeinde Körner. „Wir dürfen uns aber nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Niemand weiß, was in fünf Jahren sein wird“, warnt Bürgermeister Niebuhr und zeigt schon weit vor der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr Kampfgeist. „Solange ich Bürgermeister bin, werde ich weiter für unsere Eigenständigkeit kämpfen. Ich möchte nicht in ein politisches Groß-Rad wechseln und dort vielleicht untergehen.“