Erfurter Künstler in Mühlhäuser Galerie zu Gast

Mühlhausen. Horst Wagner und Britta Schatton stellen ihre Werke in Mühlhausen aus. Ein Besuch in der Galerie ist nur mit Anmeldung möglich.

In Anwesenheit beider Künstler findet am Samstag die Eröffnung der Doppelausstellung mit Gemälden von Horst Wagner und textilen Collagen aus Gewebefilz von Britta Schatton in der Galerie Zimmer im Mühlhäuser Goetheweg statt. Die Galerie hat sich coronabedingt dazu entschlossen, die Vernissage von 16 bis 18 Uhr in drei Zeitfenstern anzubieten. Es wird um telefonische Anmeldung gebeten. „Scheinbar haben beide Ausstellungskomponenten nichts miteinander zu tun. Wer sich allerdings Zeit nimmt, wird überrascht sein, was man mit Farbe alles machen kann, wie Farbe Vielfalt thematisiert“, so Galerist Peter Zimmer.