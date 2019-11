Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erinnerungen an Bandsalat

Ba ba ba, tu tu, ba ba ba, … . Es trällert aus den Boxen als hätte gerade ein Dadaist die Macht über den CD-Spieler ergriffen. Ein unangenehmes Geräusch, das mir da dieser Tage entgegen schlug, als ich die letzte Runde vor dem Schlafengehen durch die Kinderzimmer drehte. Ich zog den Stecker, weil die fortwährende Buchstabenschleife nicht mehr zu ertragen war. Wie lange das wohl schon so ging? Endlich Ruhe. Das Kind schlief fest und leicht schnarchend in seinem Hochbett und ich fragte mich, wie es überhaupt zur Ruhe kommen konnte. Offenbar hatte die CD einen Kratzer und geriet nach ein paar Minuten ins nicht enden wollende Stottern. „Ich habe nichts gemerkt“, sagte mein Sohn am nächsten Morgen. Beruhigend.

Aber ich erinnere mich an meine Kindheit mit reihenweise Hörspielkassetten von „Die fünf Freunde“. Die kamen einzeln und gebraucht im Westpaket hierher und wurden gehegt und gepflegt. Wie groß war die Aufregung, wenn plötzlich der Sprecher zu lallen begann. Dann nämlich hatte das Abspielgerät das Band zu verschlingen versucht, was gar nicht so selten war. Da half dann nur noch die Stopp-Taste (die damals übrigens noch Stop-Taste hieß) und viel mühevolle Fummelei, um das Band heraus zu fädeln und wieder straff auf die Rolle zu wickeln. Bandsalat. Zumindest das bleibt uns dank CDs erspart. Und beim „Zzzzzeitunglesen“ kann Ihnen das auch nur „papapassieren“, wenn der Autor es so will.