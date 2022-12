Erkältung und Grippe greifen im Unstrut-Hainich-Kreis um sich – Einschlafmarmelade soll helfen

Susan Voigt über ein ganz spezielles Wundermittel bei Husten und Halsweh.

Erkältungen und Grippe greifen derzeit ordentlich um sich. Gute Ratschläge aus dem Umfeld sind zum Glück mitinbegriffen. Viel Ruhe, eine heiße Badewanne, Taschentücher, Zwiebelsaft, Hühnersuppe und am Ende vielleicht doch die ein oder andere Ibuprofen machen die Sache erträglicher. Meine Tochter allerdings hat das Wundermittel schlecht hin.

Auch mich hatte es dieser Tage erwischt. Erst sah mich das Kind mit mitleiderfülltem Blick an, dann ging sie in ihr Zimmer und fing an, in ihrer Kinderküche herumzuhantieren. Stolz kam sie wenige Minuten später wieder heraus und präsentierte mir einen kleinen Becher. „Mama, das ist eine heilende Einschlafmarmelade, die dich gesund macht und mit der du gut träumst“, erklärte sie. Schmecken soll es nach Himbeeren.

Die Zutaten sind streng geheim. Zwei hat sie mir dann aber auf langes Bitten hin doch verraten. Die Einschlafmarmelade besteht zu großen Teilen aus (wer hätte es gedacht) Himbeeren und aus „ganz ganz ganz viel Liebe“. Na wenn die Erkältung da nicht besser wird, weiß ich auch nicht.