Erneut Protest gegen Adib-Verkauf an Investor

Zur Verleihung der Heuschrecke des Jahres durch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland an Klaus Kliem gab es vor der Adib-Zentrale in Bad Langensalza eine Protestkundgebung.

Die „Heuschrecke des Jahres“ verlieh die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland (ABL) am Dienstag in Abwesenheit an Klaus Kliem, Geschäftsführer der Agrarfirma Adib und Ex-Präsident des Thüringer Bauernverbands. Der wies die Kritik am Verkauf der Adib an einen Investor zurück, hinter dem die Besitzer des Discounters Aldi stehen.