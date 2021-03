Erneut Streik bei Conti in Mühlhausen

Beschäftigte des Automobilzulieferers Vitesco/Continental in Mühlhausen legten am Freitag für sechs Stunden ihre Arbeit nieder. Wie die IG Metall erklärt, unterstrichen sie damit ihre Bereitschaft zu härteren Streikmaßnahmen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Stunden reduzieren, statt Menschen zu entlassen sei ein Kernthema in dieser Tarifauseinandersetzung, so die Gewerkschaft angesichts der drohenden Schließung des Werkes.