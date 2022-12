Eröffnungstermin für Mühlhäuser Waldfriedhof steht fest

Mühlhausen. Die Vorbereitungen laufen, alle Genehmigungen sind da. Und die neue Bestattungsform ist nicht nur für die Mühlhäuser gedacht.

Der Waldfriedhof in Mühlhausen kann im Januar eröffnet werden. Das Landratsamt hat die noch ausstehende Genehmigung erteilt. Darüber informierte Mühlhausens Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend.

Die Vorbereitungen im Mühlhäuser Stadtwald laufen bereits. So sind die Wege bereits angelegt sowie die Bäume gekennzeichnet und ausgewiesen, unter denen die Urnen Verstorbener künftig bestattet werden können. Auch den Parkplatz und die Gedenkstätte gibt es bereits. Feinheiten folgen in den kommenden Wochen. „Alles ist so naturnah wie möglich gestaltet“, sagt Beate Sill.

Anfragen gibt es bereits

Die Friedhofsverwaltung habe bereits einige Anfragen von Angehörigen erhalten, die ihre Verstorbenen auf dem neuen Waldfriedhof beerdigen möchten.

Bestattet werden können in dem ausgewiesenen Bereich „Holzecke“ im Mühlhäuser Stadtwald künftig aber nicht nur Mühlhäuser. Weil es bisher der einzige Waldfriedhof im Landkreis ist, können ihn Menschen aus der ganzen Region nutzen.

Der Stadtrat passte in seiner Sitzung am Donnerstag per Beschluss auch die Friedhofssatzung an, die nun auch die Gebühren und Regelungen für den Waldfriedhof umfasst. Eine Bestattung dort kostet künftig etwa 1300 Euro – und damit mehr als eine Beerdigung unter dem grünen Rasen oder in einem normalen Urnengrab. „Auch wenn es augenscheinlich nur eine Beerdigung im Wald ist, handelt es sich um eine Sonderform. Das bedeutet Aufwand und spezielle Pflege“, so Sill.

Die Kalkulation der Kosten beruhe lediglich auf einer ersten Schätzung. Bei Bedarf wolle die Stadtverwaltung die Kosten noch einmal anpassen, wenn der Betrieb einige Zeit läuft und die ersten Beerdigungen erfolgt sind.

Mit dem Waldfriedhof sei das Angebot an Bestattungsarten in Mühlhausen noch einmal breiter aufgestellt. „Die Begräbniskultur verändert sich ständig. Dafür bieten wir eine ganze Reihe würdiger Begräbnisstätten“, sagt auch Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Einzig das geplante Kolumbarium fehle noch. Das soll auf dem alten Friedhof entstehen. Bisher allerdings fehlten die Fördermittel. Im kommenden Jahr will die Stadtverwaltung zum vierten Mal einen Fördermittelantrag stellen.