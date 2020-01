Erosionsgebiet ist Zankapfel in Bruchstedt

Einen eindringlichen Appell hat Nico Sachweh an die Bruchstedter Gemeinderäte gerichtet. „Ich würde euch bitten, euch weniger zu zerfleischen“, sagte der 44-Jährige. Dass sich die beiden Parteien streiten, bringe die Gemeinde nicht weiter. „So machen wir uns doch selber kaputt.“

Vorausgegangen war Donnerstagabend ein mehr als zweieinhalbstündiges Hin und Her bei nahezu allen Punkten auf der Tagesordnung. Besonders ärgerte Sachweh die Debatte um die Beheizung des Kulturhauses. „Hier geht es doch um die Kinder aus dem Dorf“, so Sachweh. Auch Jana Dressler, die Präsidentin des Karnevalvereins ist, verwies auf ihre Verantwortung für die Kinder, die in der Kälte trainieren.

Die Freie Wählergemeinschaft Bürgerinitiative (BI) hatte den Antrag eingebracht, eine Vereinbarung zwischen Gemeinde und Karnevalverein zu schließen, damit das Gebäude für die Proben der Kindertanzgruppe beheizt wird. Der Antrag wurde mit sechsmal Ja angenommen. Als einziger dagegen gestimmt hatte Bürgermeister Walter Tückhardt (Freie Wähler). Er und seine Kinder hätten auch im kalten Saal trainiert. Der Bürgermeister verwies darauf, dass der Karnevalverein den Saal im Kulturhaus für die Proben kostenlos bekomme. Auch zahle die Gemeinde den Strom. Andere indes, die das Kulturhaus mieten, müssten nicht nur Miete, sondern auch Nebenkosten zahlen.

Karnevalverein will100 Euro für Heizen zahlen

Der Verein will für das Heizen 100 Euro zahlen. Die Vereinbarung gilt bis zum Ende der Faschingssaison und umfasst damit vier Termine. Dann soll neu kalkuliert werden, zu welchen Konditionen der Verein den Saal bekommt. Denn auf Antrag der Bürgerinitiative soll auch für sämtliche Gebäude der Gemeinde eine neue Gebührensatzung erstellt werden.

Scharfe Töne bestimmten die Debatte um das Erosionsgebiet. Die Bürgerinitiative forderte, dass Bruchstedt jährlich 1000 Euro im Haushalt einstellt für die Sanierung des Naturdenkmals. Zumal die Gemeinde am Donnerstagabend in den Förderverein eingetreten war. Denn um Fördermittel zu bekommen, ist immer ein Eigenanteil nötig. „Das ist auch ein Signal nach außen, dass die Gemeinde am Erhalt des Erosionsgebiets interessiert ist“, sagte Walter Montag (BI).

Die Freien Wähler wollten dem Antrag nicht zustimmen, auch weil der Denkmalschutz keine Pflichtaufgabe ist. Zumal die Gemeinde knapp bei Kasse ist und sich gerade dagegen wehrt, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Bürgermeister Tückhardt sah im Antrag Bruchstedt sogar „geknebelt“. Auch Rüdiger Grunert (Freie Wähler) sprach sich dagegen aus: „Als erstes kommt die Gemeinde und dann das Erosionsgebiet.“

Die BI änderte ihren Antrag ab und hatte dank ihrer vier Ja-Stimmen doch Erfolg bei der Abstimmung. Erweitert wurde der Beschlusstext um den Passus, dass die Gemeinde nur im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten zahlt.

Genau solch ein Beschluss war bereits im vergangenen Jahr abgesegnet worden, wo die BI sich noch dagegen gewehrt hat, dass die Haushaltslage berücksichtigt werden muss.

Kritik an der BI kam vom Bruchstedter Lutz Hüttner, der Revierförster in Behringen ist. „Wo Brücken und Gehsteige kaputt sind und es so viele Pflichtaufgaben gibt, setzt eine Gruppierung alle Mittel ein für Dinge, die längst überholt worden sind“, sagte Hüttner. Denn man brauche heute Flächen mit Wald für den Klimaschutz. Auf 6,2 Hektar wurden dort Bäume abgeholzt.