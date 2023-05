Erschlagen bei all dem Leid, das es auch im Unstrut-Hainich-Kreis gibt

An vielen Stellen ist Hilfe gefragt. Aber gleichzeitig fühlen wir uns oft erschlagen bei all dem Leid, das uns begegnet.

Micha Hofmann ist Amtsleiter des Kreiskirchenamtes im Evangelischen Kirchenkreis Mühlhausen. Er fragt: Wie reagiert man, wenn einem Hilfsbedürftigkeit begegnet?

Kennen Sie die kurzen Filme aus dem Internet, in denen (meistens) ein Mann eine dick gefüllte Geldbörse vor einem Menschen verliert, der mit einer Spendenbüchse um Unterstützung bittet. Der ehrliche Finder trägt ganz eifrig mit gebeugtem Haupt dem Besitzer die Geldbörse hinterher und bekommt als Dank ein paar große Scheine zugesteckt.

Mal abgesehen davon, dass so eine Szene wohl eher selten zufällig mitgefilmt wurde, sondern eher inszeniert ist, frage ich mich: Was ist eigentlich die Moral der Geschichte? Hilfesuchende Menschen sind nicht unehrlich? Oder reiche Menschen sind nicht geizig? Oder ist es einfach nur eine rührselige Geschichte, die einem das Herz erweicht bezüglich der zwei so unterschiedlichen Lebenssituationen?

Diese Form einer Hilfe hatte der König Salomo sicherlich nicht im Blick, als er den im Buch der Sprüche aufgeschriebenen Hinweis gab, der unser Monatsspruch im Mai ist:

„Wenn jemand deine Hilfe braucht, verweigere sie nicht! Kannst du ihm helfen, dann tu es auch!“

Aufforderung von König Salome, nicht wegzuschauen

Eine klare Aufforderung, die damals genauso lebensrelevant war, wie sie heute noch ist. Wir werden aufgefordert, nicht wegzuschauen, wo immer auch Hilfe gebraucht wird.

Wie oft sehen wir in den Nachrichten Reportagen von großen Unglücken, ob Erdbeben, Hungersnöte, Kinder in Not… – und am Ende wird das Spendenkonto eingeblendet, was aber beim Wetterbericht schon wieder vergessen ist. Und erst recht beim Spielfilm danach.

Wir werden aufgefordert hinzuschauen, anzupacken und an der Situation der hilfesuchenden Person etwas zu ändern.

Das gefällt mir. Aber gleichzeitig fühle ich mich erschlagen bei all dem Leid, das mir begegnet. Ich sehe, wo überall Hilfe nötig ist. Aber oft bin ich sprachlos und ohnmächtig bei all dem, was ich wahrnehme. Ich fühle mich überfordert und brauche fast selbst Hilfe, weil ich nicht mehr klarkomme und orientierungslos bin, wo jetzt anzufangen ist.

Es braucht den offenen Blick, um zu sehen, wo Hilfe fehlt

Aber halt – so hat das Salomo nicht gemeint. Es geht nicht um Helfen um jeden Preis oder zum Selbstzweck. Es ist die Aufforderung zu helfen, wenn du kannst. Nicht wegzuschauen, wenn Not gesehen wird. Zu handeln, wenn das Herz berührt ist. Und nicht verschieben, weil es gerade zu viel ist oder nicht passt.

Salomo meint nicht, dass wir uns vornehmen sollen, mal irgendwann zu helfen, sondern wir sollen gleich handeln, wenn uns Hilfsbedürftigkeit begegnet, und zwar mit dem, was wir von Gott geschenkt bekommen haben: Mit unserer Zeit, jemandem zuzuhören. Mit unseren Fähigkeiten jemandem etwas organisieren oder reparieren. Mit unseren Erfahrungen jemandem einen Rat geben. Mit unseren finanziellen Möglichkeiten jemandem etwas von unserem Geld abgeben.

Ich wünsche Ihnen eine behütete Woche mit einem offenen Blick für die Situationen, wo Ihre Hilfe gebraucht wird.