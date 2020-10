Erste Löschwasserzisterne in Dörna

Mit schwerer Krantechnik wurden am Donnerstag die beiden jeweils fünf Tonnen schweren Röhren der Löschwasserzisterne auf dem Dörnaer Pfarrhagen in Position gehievt. Ein weiterer Tank soll noch am anderen Ortsende gebaut werden. Jede Zisterne fasst 100.000 Liter Wasser, die im Ernstfall von der Feuerwehr genutzt werden können. Mit einer Viertelmillion Euro ist das Projekt der größte Posten im Haushalt der Gemeinde Anrode. Nur so können die gesetzlichen Vorgaben für den Brandschutz zu erfüllt werden, hieß es.