Sandy Sill hat sich mit einer Gipsmanufaktur selbstständig. Zum Sommernachtstraum zeigte sie ihre Arbeit das erste Mal in der Öffentlichkeit.

Erster Sommernachtstraum in Mühlhausen – Der Freitag nach der Stadtkirmes soll zur Tradition werden

Mühlhausen. Zum ersten Sommernachtstraum auf dem Mühlhäuser Untermarkt kamen am Freitag zahlreiche Besucher. Unter anderem präsentierten sich ein Hundesalon und eine Gipsmanufaktur.

Hunderte Mühlhäuserinnen und Mühlhäuser sind am Freitagabend zum ersten Sommernachtstraum auf den Mühlhäuser Untermarkt gekommen. Insgesamt 30 Händler und Gastronomen boten Köstlichkeiten an und informierten über ihre Arbeit. Darunter war auch Peggy Schadeberg, die ihren Hundesalon „Tini“ in der Felchtaer Straße hat. „Wir sind häufiger auf Märkten unterwegs, um Kontakte zu pflegen und Neukunden zu gewinnen“, erzählt sie.

Zum Sommernachtstraum hatte sie zum ersten Mal ihren mobilen Hundesalon dabei. Seit dem Frühjahr ist Peggy Schadeberg mit ihrem Transporter auch außerhalb von Mühlhausen unterwegs.

Abdrücke von Babybäuchen als Erinnerung

Sandy Sill präsentierte sich und ihre Gipsmanufaktur am Freitagabend zum ersten Mal auf einer

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen präsentierte sich auf dem Mühlhäuser Untermarkt -- auch, um Nachwuchs zu gewinnen. Der dreijährige Tim probierte schon mal einen echten Feuerwehrhelm auf. Foto: Susan Voigt

öffentlichen Veranstaltung. Sie hat ihr Hobby erst vor einem Dreivierteljahr zum Nebenberuf gemacht. Sandy Sill fertigt Gipsabdrücke von Babybäuchen und Kinderhänden als Erinnerung für die (werdenden) Eltern. „Der Sommernachtstraum ist eine gute Gelegenheit, meine Arbeit zu zeigen“, sagt sie.

Organisiert wurde der erste Mühlhäuser Sommernachtstraum vom Sanitätshaus Mediaktiv zusammen mit dem Verein Zurück in die Mitte (Zim). „Die Idee war es, die Innenstadt nach Corona wieder mit Leben zu füllen und alle Händler miteinzubeziehen, die Lust zum Mitmachen haben“, sagt Felix Jacobi vom Sanitätshaus.

Nach der erfolgreichen ersten Veranstaltung soll der Sommernachtstraum nun zu einem festen Termin im Mühlhäuser Veranstaltungskalender werden „Wir wollen den Freitag nach der Kirmes zur Tradition machen“, sagt Jacobi.