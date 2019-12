Weihnachtsmarkt an der Petrischule, im Bild sind die Sozialarbeiterinnen Maria Schein (links) und Monique Schmidt.

Mühlhausen. In einer Projektwoche haben die Schüler fleißig gewerkelt. Weihnachtlicher Schmuck, Seife, Kerzen und Pralinen sind entstanden.

Erster Weihnachtsmarkt an der Mühlhäuser Petrischule

Gemeinsam mit Schülern und Lehrern der Mühlhäuser Petrischule organisierten die Sozialarbeiterinnen Sandra Schein (links) und Monique Schmidt in diesem Jahr erstmals einen Weihnachtsmarkt auf dem Schulgelände am Petriteich. „In einer Projektwoche haben die Schüler ordentlich gewerkelt. Weihnachtlicher Schmuck, Seife, Kerzen und Pralinen sind entstanden“, erzählte Sandra Schein. Der gesamte Erlös des Marktes solle dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zu Gute kommen. Insgesamt 320 Kinder von der Klassenstufe fünf bis zehn besuchen die Schule.