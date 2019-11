Erstes Adventswochenende im Kreis ist randvoll gepackt

Pünktlich zum ersten Advent locken am kommenden Wochenende die ersten Weihnachtsmärkte der Region zu Glühwein, Punsch und anderen Leckereien. Es gibt außerdem besinnliche Konzerte und Gelegenheit zum Einkauf.

Bereits am Freitag, 29. November, öffnen viele Mühlhäuser Händler zur langen Einkaufsnacht bis 22 Uhr. Los geht es um 16 Uhr am Obermarkt mit dem Weihnachtstreiben des Vereins „Zurück in die Mitte“ (ZIM) mit Alpaka-Streicheln, Livemusik und Vorstellung des künftigen Bratwurstmuseums. Um 18 Uhr startet an der Persiluhr ein Lampionumzug mit Weihnachtsmann durch die Innenstadt. Die Mühlhäuser Museen laden zu einer besonderen Führung „Der Wandel in der Kornmarktkirche“ um 18 und 19 Uhr ins Bauernkriegsmuseum ein. An den Adventssamstagen öffnen zahlreiche Geschäfte bis 18 Uhr. Gäste der Stadt können dann bereits ab 9.30 Uhr kostenlos die städtischen Parkplätze nutzen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Adventsmarkt bei der Kirche im Bollstedt 2018. Foto: Alexander Volkmann

Fackelumzugin Großballhausen

Im Ortsteil Bollstedt startet der Adventsmarkt schon am Freitag um 19 Uhr mit einer Après-Ski-Party. Samstag und Sonntag geht es um 15 Uhr los. Der Markt hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Institution mit Programm und umfangreichem weihnachtlichen Angebot gemausert.

In Großballhausen startet am Freitag um 17 Uhr ein weihnachtlicher Fackelumzug an der Bushaltestelle.

Zu Glühwein und Tee am Lagerfeuer lädt das Jahn-Gymnasium in Großengottern am Freitagabend ein mit Crêpes, Rostwürstchen, Stockbrot und weitere Leckereien. Weihnachtsdekoration wird zum Kauf angeboten. Die Schüler der siebenten Klasse zeigen ein kleines Weihnachtsprogramm.

Den wohl größten Adventsmarkt im Landkreis veranstalten seit 22 Jahren die Mühlhäuser Werkstätten auf ihrem Gelände im Gewerbegebiet An der Trift – so am Samstag, 30. November, von 11 bis 17 Uhr. Weihnachts- und Eisenbahnausstellung sind angekündigt, im ganzen Haus werden weihnachtliche Produkte angeboten.

Wunschzettelaktionin der Kirmesbahn

In der Mühlhäuser Kirmesbahn am Bastmarkt gibt es eine große Wunschzettel-Aktion und Ponyreiten für die kleinen Gäste, Spanferkel-Essen und Wildspezialitäten. Der Adventsmarkt öffnet hier am Freitag um 17 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils 14 Uhr.

Weitere Märkte am Samstag, 30. Dezember, sind der 12. Ballhäuser Weihnachtsmarkt auf dem Hof der Kita Spielhaus (ab 15 Uhr), der 9. Kutzleber Weihnachtsmarkt, ebenfalls 15 Uhr auf dem Schenksplatz, sowie der Weihnachtsmarkt in Mittelsömmern, ab 14 Uhr am Edelhof. Dort wird ab 16 Uhr gemeinsam in der Kirche gegenüber gesungen. Nach Langula und Niederdorla ist am Samstag jeweils ab 14 Uhr zu den Weihnachtsmärkten eingeladen.

Adventsmarkt in der Kita Ballhausen 2017. Foto: Alexander Volkmann

Zu seinem weihnachtlichen Winterkonzert lädt der Musikverein Bad Tennstedt am Samstag, 30. November, um 16 Uhr in die Mehrzweckhalle ein. Der Eintritt ist frei.

Im Südeichsfeld öffnet traditionell der Weihnachtsmarkt in Lengenfeld unterm Stein am ersten Advent. Nach dem Weihnachtskabarett „Zärtlichkeiten mit Freunden“ (Freitag, 20 Uhr) sind die kleinen Gäste am Samstag auf den Saal eingeladen. Um 16 Uhr zeigt die Theaterwerkstatt 3K das Kinderstück „Tischlein deck dich“ für Kinder ab vier Jahren. Die einzige Spielerin des Stückes wird beweisen, dass ein ganzes Märchen der Gebrüder Grimm in einen Koffer passt, heißt es von den Veranstaltern. Eintritt ist frei.

Entenbratenlockt als Hauptpreis

Am Adventssonntag findet zwischen 14 und 19 Uhr der Weihnachtsmarkt rund um den Lengenfelder Anger statt mit Karussell, Programm von Kindergarten und Grundschule sowie Musik mit dem Südeichsfelder Jugendblasorchester. Der Lengenfelder Carneval Verein (LCV) veranstaltet zum elften Mal sein Entenrennen. Hauptpreis ist ein Entenbraten, für Kinder gibt es weitere Überraschungspreise. Eine kostenlose Ente bekommen Kinder, die am Samstag bei der Märchenvorführung dabei sind. Weitere Enten gibt es auch auf dem Weihnachtsmarkt zu kaufen. Der Startschuss für das Rennen auf der Frieda fällt Sonntag um 16 Uhr.

Stollen- und Pfefferkuchenmarkt Bad Langensalza 2018. Foto: Alexander Volkmann

Am Adventssonntag, 1. Dezember, von 13 bis 18 Uhr, lädt der Stollen- und Pfefferkuchenmarkt nach Bad Langensalza ein. Neben Ständen mit Süßem, Herzhaftem und Glühwein öffnen die Geschäfte der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag.