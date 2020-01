Erstmals ein Biermarkt in Oberdorla

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erstmals ein Biermarkt in Oberdorla

Erstmals soll es in der Vogtei einen Biermarkt geben. Die Idee dazu sei daraus entstanden, dass in Oberdorla zwei Brauereien existieren: die professionelle von René Stephan in der Marktmühle und die des Fördervereins für den Erhalt der Probstmühle.

Organisator des ersten Biermarkts ist der im vergangen Jahr gegründete Verein „fortissimo“, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das kulturelle Leben in der Vogtei zu bereichern. Vorsitzender ist Christian Hecht, der als Parteiloser auch der Bürgermeister der Landgemeinde Vogtei ist und bis Ende 2019 auch das Haus Vogtei in Oberdorla geführt hat. Auf dessen Hof soll nun am 13. Juni der erste Biermarkt stattfinden.

Wie Hecht auf Nachfrage unserer Zeitung sagte, habe der Verein rund zehn Brauereien angeschrieben und hoffe auf ebenso viele Teilnehmer. Erste Zusagen lägen bereits vor. „Wir wollen geschmacklich das gewisse Extra bieten und mit einem solchen Markt das Gemeinschaftsgefühl stärken“, sagt Hecht.

Ronny Kollascheck und die Gasthofmusikanten habe man bereits für den musikalischen Teil des Markttreibens gewinnen können. Um das Ausschenken selbst kümmern sich die jeweiligen Brauereien und die Rechnungsburschen aus Oberdorla.