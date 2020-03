In der Kirche in Ammern findet am 8. März ein Familiengottesdienst statt.

Ammern. Groß und Klein sind am 8. März um 16.30 Uhr eingeladen, wenn das neue Format Familiengottesdienst in der Kirche startet.

Erstmals Familiengottesdienst in Ammern

Zum ersten Mal gibt es am 8. März in Ammern die Familienkirche. Das Format ist ein Angebot für Groß und Klein. Gemeindepädagogin Susanne Henning und Pfarrer Benjamin Themel bereiten den Gottesdienst vor. „Wir holen den Altar auf Augenhöhe der Kinder. Gott kommt in unsere Mitte und alle können gut sehen“, informiert der Pfarrer. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Kirche. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, bei warmen Getränken und Keksen ins Gespräch zu kommen.