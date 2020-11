Wenn der Prinz Aschenbrödel den Schuh an den Fuß steckt und mir ihr durch die Winter-Landschaft ins Glück reitet, werde ich wieder vor dem Fernseher sitzen. Wahrscheinlich zum hundertsten Mal. Denn die Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Das war schon so in meiner Kindheit. Der Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und das dicke Märchenbuch, aus dem die Großmutter vorlas, gehörte einfach dazu.

„Ach, war das schön“, schwärmte auch meine Schwester neulich im Gespräch. Sie gibt diese Tradition an ihre Kinder weiter. Denn wenn in den Märchen die Tiere sprechen können, Licht die Dunkelheit erhellt, Wunder geschehen und am Ende das Gute siegt, bekommt der Alltag plötzlich etwas Magisches. „Und ich mag immer die Anreden in den Märchen“, gestand sie, dass sie auch gern so angesprochen werden wolle. „Königliche Hoheit“, „Hochwohlgeborene Dame“ oder „Hohe Dame“ mache mehr her als „Frau“. In der Tat klingen sie deutlich besser als das heute übliche „Ey, Alter“, das oft sogar Frauen einschließt. Aber auch diese Anrede wird vermutlich einmal Geschichte sein. Wie sich die Zeiten ändern, zeigte mein sechs Jahre alter Neffe, als es in einem Märchen um ein hübsches Fräulein ging. „Was ist das denn?“, wollte er wissen.