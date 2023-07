Esel, Schwein und Ziege in schwindelerregender Höhe: Hier gibt es die neuen Figuren zu sehen

Neue Figuren für das Mühlhäuser Bratwurstmuseum. Holzbildhauer Dirk Rudolf liefert die Figuren am Montag an den Mühlhäuser Stadtwald.

Esel, Schwein und Ziege zogen am Montag auf das neue Areal des Thüringer Bratwurstmuseums an den Mühlhäuser Stadtwald. Sie werden die Gäste künftig schon von weitem begrüßen. Die Holzfiguren von Bildhauer Dirk Rudolf (im Bild) stehen in rund zehn Metern Höhe auf im Erdboden verankerten Douglasien-Stämmen. „Die Tierfiguren sind aus mehreren Teilen entstanden. Dem Gewicht wegen haben wir uns für Nadelholz entschieden“, sagt Rudolf. Der Bildhauer arbeitet die Figuren nach eigenen Angaben mithilfe von verschiedenen Kettensägen, Stechbeiteln, Hammer sowie Schleifern heraus. Das neu gebaute Bratwurstmuseum wird am Donnerstag, 17. August eröffnet.