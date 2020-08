Ein ungewohntes Bild: Die Fahnenträger und Bürgermeister einiger Kirmesgemeinden nahmen am Kirmesgottesdienst in Divi Blasii teil. Normalerweise sind sie um diese Zeit mit den Vorbereitungen zum Kirmesumzug beschäftigt.

Es war eine echte Premiere, die sich an diesem Kirmessonntag in Divi Blasii am Untermarkt ereignete. Die Fahnenträger und Bürgermeister von etwa 15 Kirmesgemeinden zogen zu Orgelklängen in die Kirche ein, verteilten sich links und rechts im Kirchenschiff und wohnten dem Gottesdienst bei.