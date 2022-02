Fackelwanderung Höhepunkt der Skifreizeit der Unstrut-Hainich-Sportjugend

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Kreissportjugend Unstrut-Hainich war mit Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 17 Jahren in Südtirol unterwegs.

Nach optimalen Schnee-Bedingungen in Südtirol fand die Skifreizeit der Kreissportjugend am Wochenende im Platzregen von Thüringen ihren Abschluss. 34 Kinder und Jugendliche, zwischen fünf und 17 Jahre alt, dazu acht Betreuer hatten eine Woche in Italien verbracht – nach 14-stündiger, von Staus geprägter Anreise. Es war die dritte Schnee-Freizeit der Sportjugend Unstrut-Hainich in Norditalien.

Zu denen, die eine Woche im Skigebiet Gitschberg/Jochtal genießen konnten, gehörte Marleen Köllmer. „In den ersten drei Tagen hatten Anfänger und Wiederholer Skischule. Die anderen – wie sie sich selbst nannten: die Experten – sind frei gefahren“, erzählt Marleen. In den letzten zwei Tagen seien die Gruppen dann gänzlich neu zusammengewürfelt worden – in Abhängigkeit davon, was jeder fahren wollte. „Skifahren und Snowboarden hat allen riesigen Spaß gemacht, und eigentlich wollte keiner so richtig nach Hause“, meint Marleen. Ein absoluter Höhepunkt für die Teilnehmenden war eine Fackelwanderung durch den frisch gefallenen Schnee.

„Als unser Bus am Wochenende dann – zum Glück ohne Stau – wieder in Mühlhausen angekommen war, wollten wir uns gar nicht voneinander trennen, weil wir eine richtig gute Gemeinschaft geworden sind. Wir freuen uns schon aufs Skilager 2023“, sagt Marleen.