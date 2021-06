Fahrer zu betrunken, um stehen zu können - Zwei Verletzte nach Unfall

Mühlhausen. Das sind die Meldungen der Polizei für den Unstrut-Hainich-Kreis.

Zwei Verletzte nach Unfall

Am Freitagnachmittag kam es in Mühlhausen an der Kreuzung Hinter der Harwand/Gierstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine junge Frau fuhr mit ihrem Pkw auf der Gierstraße und wollte auf die Straße Hinter der Harwand einbiegen. Dort befand sich jedoch ein vorfahrtsberechtigtes Auto, welches sie nicht beachtete. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mussten ins Hufelandklinikum Mühlhausen gebracht werden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Fahrer zu betrunken, um stehen zu können

Ein Fahrer, der am Samstagmorgen auf den Rewe-Parkplatz in der Thomas-Müntzer-Straße in Mühlhausen fuhr, erweckte das Interesse von Passanten, weil er sich an der Kofferraumklappe seines Pkw festhalten musste, um nicht umzufallen. Die Polizei wurde informiert und stellte fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen und eine Anzeige aufgenommen.

Frau mit 1,1 Promille gestoppt

Am Samstagmorgen erhielt die Polizei einen Anruf, dass eine Frau unter Alkoholeinfluss in Mühlhausen fährt. Die Beamten stellten den Pkw auf der B 249 Höhe Peterhof fest. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Die junge Frau hatte einen Atemalkoholwert von 1,13 Promille. Eine Anzeige wurde aufgenommen und der Führerschein sichergestellt.

