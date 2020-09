Fahrradkantor Martin Schulze musiziert in der Kirche in Oppershausen.

Wie schon im vergangenen Jahr musiziert der Fahrradkantor Martin Schulze aus Frankfurt/Oder auch in diesem Jahr in der Kirche in Oppershausen. Der Organist spielt am Mittwoch, 9. September, am 19.30 Uhr Kompositionen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Neben Chorälen führt Schulze auch die Passacaglia in c-moll von Max Drischner auf.

Bei Fragen können Sie sich an das Evangelische Pfarramt in Großengottern wenden, Telefon: 036022/96 592.