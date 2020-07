Die Räume in der oberen Etage des Mehrgenerationenhauses in der Mühlhäuser Puschkinstraße sind nun auch für Menschen zu erreichen, die nicht so gut zu Fuß sind.

Mühlhausen. Offiziell eingeweiht werden soll der Lift am Geschwister-Scholl-Haus Anfang August.

Fahrstuhl am Mühlhäuser Scholl-Haus ist eingebaut

Die Arbeiten zum Einbau eines Aufzugs in das Mehrgenerationenhaus, das Geschwister-Scholl-Haus, sind abgeschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Aufzug sei einsatzbereit und werde in der ersten August-Woche in kleiner Runde mit Vertretern der Vereine und des Stadtrates eingeweiht.

Der Fahrstuhl fährt sowohl ins Erdgeschoss als auch in das Obergeschoss. Dort hat die Seniorenvertretung einen Teil ihrer Räume für den Fahrstuhl abgegeben.

Über fast ein Jahrzehnt wurde darüber geredet, dass man in dem Haus einen Lift braucht. Das Vorhaben scheiterte stets am Geld. Finanziert werden soll der Lift aus Fördermitteln, die vom Bau des Kreisels an der Petrikirche übrig waren, und Geld aus dem städtischen Haushalt. Die Arbeiten begannen im Juli 2019.