Familien aufgepasst: Hier lockt ein spannender Nachmittag im Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen. In den Mühlhäuser Museen können Familien einen faszinierenden Feriennachmittag mit jeder Menge Spannung, Spiel und Geschichte erleben. Darum geht es.

Vielen Geschichten erzählen die Schaubilder im Kulturhistorischen Museum am Mühlhäuser Kristanplatz. Zum Beispiel wie vor über 500 Jahren die Marienkirche gestürmt wurde oder die Bürger im 13. Jahrhundert ihre Stadt vor Feinden retteten.

Über solch spannende historische Ereignisse berichtet Museumspädagogin Steffi Maass am Mittwoch, 12. April. Die Veranstaltung, die um 15 Uhr beginnt, richtet sich an Familien.

Mehr als 500 kleine Zinnfiguren versammeln sich in den Dioramen der aktuellen Sonderausstellung „Aufstand der Zinnfiguren – Geschichten aus dem Bauernkrieg“ und geben einen fesselnden Einblick in die Geschehnisse der Zeit. Gezeigt werden Begebenheiten und Akteure, die in die Geschichte eingingen. So etwa der berüchtigte Jäcklein Rohrbach oder die schwarze Hofmännin der Aufstände in Süddeutschland. Aber auch in Mühlhausen ging es nicht weniger dramatisch zu.

Gebaut wurden die Schaubilder vom britischen Künstler Doug Miller, der seine Figuren und die historischen Orte originalgetreu dargestellt.

Nach der Führung können Groß und Klein selbst als Künstler Hand anlegen und Zinnfiguren mit Pinsel und Farbe kreativ gestalten.