Familientreffen mit Axt und Motorsäge im Wald bei Menteroda

Menteroda. Im verschneiten Wald bei Menteroda trafen sich am Wochenende etliche Familien. Alle hatten das gleiche Ziel.

Was ist das für ein Familientreffen, bei dem Geschwister mit Axt und Motorsäge aufeinander treffen? Keine Angst. Es ging friedlich zu am Samstag im Wald von Menteroda. Die Geschwister Stefanie Kindler, Corinna Ritter und Matthias Blaß machten sich mit ihren Familien, wie viele andere, auf die Suche nach Weihnachtsbäumen. Der Thüringenforst hatte zum Selberschlagen eingeladen. Unter der Stromtrasse müssen die Bäume kurz gehalten werden. So gab es jede Menge Blaufichten. Der Vorteil: Die Bäume sind unbehandelt und haben eine gute CO 2 -Bilanz, weil die Wege kurz sind. Der Förderverein des Kindergartens schenkte Glühwein aus und verkaufte Bratwürste für den guten Zweck.