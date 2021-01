Die spektakuläre Beleuchtung am Rabenturm wird noch bis Ende Januar fortgesetzt.

Farbenspiel am Mühlhäuser Rabenturm verlängert

Mühlhausen. Die festliche Beleuchtung des Rabenturms in Mühlhausen wird um einen ganzen Monat verlängert. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werde das Gemäuer noch bis 31. Januar abends und nachts angestrahlt. Der 40 Meter hohe Turm am westlichsten Teil der Stadtmauer, nahe des Inneren Frauentors, leuchtet seit Anfang Dezember dank LED-Technik in wechselnden Farben und wirkt wie eine riesige Kerze.

Die Idee kam aus dem Verein „Zurück in die Mitte“, die Resonanz sei überaus positiv, hieß es nun aus dem Rathaus. In Szene gesetzt wird der Turm von drei Veranstaltungstechnikern, die mit der Stadt und Elektrofirma lange an den Plänen getüftelt hatten.

Gerade in der winterlichen Atmosphäre sei der Anblick reizvoll, so die Stadt. Die Beleuchtung ist von 16.30 Uhr bis 1 Uhr und 5 bis 8 Uhr eingeschaltet. red