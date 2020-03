Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Faschingsmuffel Nummer Siebzehn in Mühlhausen

Die Faschingsmuffel trafen sich am Mittwochabend im kleinen Saal des Puschkinhauses zur musikalischen Lesung. Zum siebzehnten Mal nahm sich Christel Burkhardt eines Themas an, welches sich diesmal mit dem Drunter und Drüber in allen Lebensbereichen beschäftigte. Sie beleuchtete die große Politik ebenso wie Gesellschaft, Familie und Liebe.

Mit der Eurovisionsmelodie wurden die zahlreichen Besucher von der Band Lajazzo begrüßt, die sich mit Wolfgang Heger am Keyboard, in neuer Besetzung zeigte. Christel Burkhardt stieg mit Paul Scheerbart und der Dunklen Nacht in Europa, dem Rätsel Europa und dem der europäischen Union in den Abend ein und thematisierte die Dummheit, die sich hinter der Klugheit versteckt, es sei denn, sie ist an der Macht. Zitiert wurden Erich Kästner, Othello von Plaenckner oder Kurt Tucholsky und Christian Morgenstern mit seinen Galgenliedern. Christel Burkhardt führte kurzweiliger Manier durch den Abend, brillierte mit ihren hervorragend gesprochenen Rezitationen und bot dem Publikum mit ihrem amüsant nachdenklichen Vortrag einen abwechslungsreichen Abend. Sie gedachte des Beethovenjubiläums und Walter von der Vogelweide, der vor 850 Jahren geboren wurde, redete vom Durchbrechen der Schallmauer beim ersten Kuss, davon, dass Münchhausen der erste Mensch auf dem Mond gewesen sein muss, wenn man seiner Geschichte von der ersten Mondreise Glauben schenkt und offerierte den Gästen einen Rezeptvorschlag für ein ganzes Jahr von Goethes Mutter Catharina Elisabeth. Musikalisch unterstützt wurde Faschingsmuffel Burkhardt von den Musikern der Band Lajazzo und Sängerin Kerstin Grimm, die wieder einmal musikalisch stimmlich überzeugten. Die Premiere des Satzgesanges des Titels Sentimental Journey - vorgetragen von Kerstin Grimm und Bernhard Jung - war neben The Rose ein besonderer Ohrenschmaus.