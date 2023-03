Fast sieben Jahrzehnte verheiratet: Familie Friedrich aus Schlotheim feiert Steinerne Hochzeit

Schlotheim. „Es kann nicht jeden Tag Rosen regnen“, sagt Ursula Friedrich. Trotzdem ist sie seit 67 Jahren mit ihrem Heinz verheiratet. Das ist ihre Geschichte.

67 Jahre sind Ursula (88) und Heinz (89) Friedrich verheiratet. Am Freitag feierte das Paar im engsten Familienkreis seine Steinerne Hochzeit. Ein Rezept für eine lange und vor allem glückliche Ehe haben sie nicht. „Wir sind zufrieden. Es kann nicht jeden Tag Rosen regnen. Und wer etwas anderes sagt, der lügt“, sagt Ursula Friedrich.

Der Fokus ihres langen Lebens liegt jetzt auf der Familie. Vier Töchter hat das Ehepaar und inzwischen auch eine ganze Schar an Enkel- und Urenkelkindern. „Langweilig wird uns nicht“, sagt Ursula Friedrich. Seit einem Sturz im vergangenen Jahr ist die 88-Jährige nicht mehr so mobil. Aufgaben wie das Einkaufen übernimmt deshalb ihr Mann – und das, obwohl ihm vor neun Jahren ein Bein amputiert wurde und er seitdem im Rollstuhl sitzt.

Mit E-Scooter und Rasentraktor durch Schlotheim

Ein E-Scooter aber macht es ihm möglich, alltägliche Wege zu erledigen. „Früher war Einkaufen ein rotes Tuch für mich. Da hat meine Frau das Geld ausgegeben. Heute mach ich das“, erzählt Heinz Friedrich.

Mit seinem fahrbaren Untersatz ist der 89-Jährige voll in seinem Element und in Schlotheim bekannt wie ein bunter Hund. Im Sommer allerdings tauscht er den E-Scooter am liebsten gegen seinen Rasentraktor – den kann er auch mit einem Bein fahren. „Unser Grundstück ist groß und ich bin froh, dass ich den Rasen noch selbst mähen kann“, erzählt er.

Das Treckerfahren liegt dem gebürtigen Schlotheimer im Blut. Seit seiner Jugend arbeitete er in der Landwirtschaft. Und dort lernte er auch seine Ursula kennen. Sie kam 1945 mit ihrer Familie aus Niederschlesien nach Schlotheim und bekam schließlich auch eine Anstellung in dem Schlotheimer Landwirtschaftsbetrieb, in dem auch Heinz Friedrich arbeitete.

Liebe auf den ersten Blick war es nicht, erzählt das Ehepaar. Bei einem Betriebsfest kamen sich die beiden schließlich näher, drei Jahre später wurde geheiratet. Seitdem sind sie ein Herz und eine Seele, kauften ein Haus und zogen ihre Kinder groß.

In dem Haus leben sie bis heute. „Es ist schön, dass der Kopf noch so gut mit macht. Auch wenn der Körper nicht mehr so will“, sagt Ursula Friedrich. Seit ihrem Sturz kämpft sie mit Schmerzen, muss jeden Tag viele Schmerzmittel nehmen. „Wir nehmen es trotzdem an und machen das Beste draus“, sagt Heinz Friedrich. Sie sind glücklich. Ihr nächstes Ziel ist nun ihre Gnadenhochzeit in drei Jahren. Die soll dann, soweit möglich, wieder groß gefeiert werden.