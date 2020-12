Faulungen: Stiftung spendet 500 Euro für Heimatverein

Thomas Mühr übermittelt im Namen des Vereins per Foto ein herzliches Dankeschön an die Stiftung Westthüringen.

Die Stiftung Westthüringen hat dem Heimatverein Faulungen 500 Euro gespendet. Pläne für das Geld gibt es laut Stiftungssprecherin Iris Henning bereits. So soll im Dachgeschoss der Heimatstube der Fußboden erneuert werden.

Das Faulunger Fachwerkhaus gibt einen Einblick in die Dorfkultur vor über 100 Jahren. Anwohner und Touristen können in Nicht-Corona-Zeiten in den Räumen des Vereinshauses eine Reise in die Vergangenheit unternehmen.

Besonders ein Rührgerät aus Holz sei ein Symbol für Faulungen: die Faulunger Muskricke. Nach Angaben der Sprecherin war das Dorf um 1900 von armen kinderreichen Familien geprägt gewesen. Da in Faulungen vorrangig Zwetschenbäume angebaut wurden, machte man daraus nach der Erntezeit einen süßen Brotaufstrich.

„Der war das ganze Jahr über ein preiswertes Nahrungsmittel für die großen Familien“, so Iris Henning. An diese Tradition erinnert heute nicht nur das Musfest, das alle zwei Jahre in Faulungen gefeiert wird, sondern auch die Heimatstube. Das nächste Fest im Zeichen des Faulunger Pflaumenmuses soll Anfang September 2022 stattfinden.

Das coronabedingt dieses Jahr keine Veranstaltungen stattfinden konnten, habe zu einem großen Loch in der Vereinskasse geführt, wie der Vereinsvorsitzende Thomas Mühr mitteilen lässt: „Wir hoffen, dass nächstes Jahr, wenn unser Verein 30-jähriges Bestehen feiert, das Heimatfest stattfinden kann.“ Die Spende der Stiftung würde wieder optimistisch stimmen.

Weil der Scheck aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht persönlich überreicht werden konnte, gab es einen Dankesgruß per Foto. Thomas Mühr hoffe sehr darauf, dass nicht nur bald wieder Führungen und Schau-Unterricht für Schulen und Kindergärten stattfinden könnten, sondern dass man auch den Mitgliedern der Stiftung bei einem Rundgang durch die Heimatstube Danke sagen kann.