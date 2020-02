Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FDP im UH-Kreis: „Lieber 4-Prozent-Ergebnis als AfD-abhängig“

Auf Landesebene werde mit zweierlei Maß gemessen, was den Umgang mit der AfD angehe, kritisierte der Vorsitzende der FDP Unstrut-Hainich, Alexander Kappe aus Bad Langensalza, die Ereignisse vom Donnerstag. Er bezog sich auf Aussagen des ehemaligen Staatskanzlei-Chefs Benjamin Immanuel-Hoff (Linke). Dieser sagte im Januar, dass Rot-Rot-Grün bei bestimmten Projekten auch mit der AfD diskutieren werde. Gleichzeitig fiel am Donnerstag der FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich über genau jene Unterstützung durch die AfD. „Weshalb ist das eine in Ordnung, das andere aber ein Skandal“, fragte Alexander Kappe. Die Wahl Thomas Kemmerichs war aus seiner Sicht das letztmalige Angebot an SPD und Grüne, gemeinsam mit FDP und CDU eine Regierung der Demokraten zu bilden.

Für Bastian Boelecke, den Vorsitzenden des FDP-Stadtverbands Mühlhausen, kamen die Erklärungen vom Donnerstag nicht überraschend. „Dass es Neuwahlen geben muss, war mir schon am Mittwoch klar.“ Über die sozialen Netzwerke hatte er Kemmerich trotzdem zur Wahl gratuliert, „das gebietet der Anstand unter Parteifreunden“. Eine Abhängigkeit von der AfD dürfe es nicht geben, „und von dieser Partei hat sich Thomas Kemmerich immer auch klar abgegrenzt“. Ob die Liberalen in den vergangenen Tagen Schaden genommen habe, darüber wolle Boelecke nicht orakeln. „Das wäre der ganz tiefe Blick in die Glaskugel“, meint er. Bei der nächsten Landtagswahl nehme er lieber ein Vier-Prozent-Ergebnis und den Auszug aus dem Landtag in Kauf als eine AfD-Abgängigkeit.