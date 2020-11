Felchtaer will Backtraditionen wieder aufleben lassen

Mehl, Wasser, Salz, Sauerteig oder Hefe – diese Zutaten sind essenziell, damit ein Brot gelingen kann. Soll es aber richtig gut werden, braucht es laut Frank Thalmann noch eine andere, wichtige Zutat: Zeit. Zwischen 18 und 48 Stunden Ruhezeit bekommen die Teige in seiner Dorfbackstube in Felchta. „Dann ist das Brot nicht nur lecker, sondern auch bekömmlicher“, sagt er.

Seit vielen Jahren schon ist das Backen für Frank Thalmann nicht mehr nur ein Hobby, es ist zur Passion geworden. So sehr, dass der promovierte Chemiker sein über Jahre gesammeltes Wissen nun in Brotkursen weiter geben will – im Backhaus im eigenen Garten.

Dabei gehe es ihm aber nicht nur um Kuchen, Baguette und Co. Tradition, die Verbindung zur Natur und menschliche Werte stehen in seiner Backstube immer im Vordergrund, wie er selbst sagt.

Gerade jetzt in Krisenzeiten sei es wichtig, sich zu besinnen und auf das Wertvolle im Leben zu achten. „Ich will den Bogen vom Backen zum alltäglichen Leben spannen“, sagt der Hobbybäcker. Denn genau wie ein Teig brauche auch der Alltag Zeit, damit er gut werden kann.

Eigener Sauerteig ist 20 Jahre alt

Frank Thalmann setzt bei allem was er backt auf Naturbelassenheit. Alle Zutaten kommen aus der Region, was er selber herstellen kann, stellt er selber her. Angefangen hat alles vor etwa 20 Jahren, als ihm seine Mutter einen Brotbackautomaten schenkte. Nachdem ihm der erste Versuch mit einer Fertigbackmischung nicht wirklich zusagte, probierte er selbst herum. „Ich habe viele Bücher gelesen und dann meinen ersten eigenen Sauerteig angesetzt“, erzählt Thalmann.

Einige Zeit später versuchte er sich dann an einer Hefekultur. Beide Kulturen züchtete er über die Jahre weiter und so stecke auch heute noch in jedem Brötchen und in jedem Brot Sauerteig oder Hefe von damals, sagt Thalmann.

Gebacken wird nicht im Elektroherd, sondern im Holzbackofen auf der heimischen Terrasse. Den Ofen baute Thalmanns Vater vor einigen Jahren selbst. „Er war der Meinung, dass ich den brauche“, erzählt er. Und genau wie seine Rezepte sind auch die Backzeiten im Holzofen eine Mischung aus Belesenheit, Erfahrung und Gefühl. „Und jeden Tag ist es trotzdem immer ein bisschen anders“, sagt Thalmann.

Alte Methoden sind verloren gegangen

Den Ofen schmeißt der Bäcker schon in der Nacht vor dem eigentlichen Backtag an. Spätestens um vier Uhr in der Früh werden Brot und Brötchen geformt und nacheinander gebacken. Und dabei probiert Thalmann gerne Neues aus. „Meine Frau schaut abends Fernsehen und ich lese Backrezepte“, erzählt er. Um sich auch mit anderen Hobbybäckern auszutauschen, nahm er im August außerdem an einem Brotkurs für Quereinsteiger an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk teil.

„Backen ist kein Hexenwerk. Das Problem ist, dass all die traditionellen Methoden im Laufe der Zeit verloren gegangen sind“, sagt Frank Thalmann. Seine Kurse sollen die Tradition nun zumindest im Kleinen wieder aufleben lassen. Zwar können die Corona-bedingt gerade nicht stattfinden, aber diesen Umstand handhabt der Hobbybäcker genauso wie seine Backmethoden: mit viel Zeit und Gelassenheit.