Dachrieden. Kinder der Gemeinde Unstruttal sind in den Ferien für drei Tage zur Feuerwehr nach Dachrieden eingeladen.

Ferienangebot für Kinder der Gemeinde Unstruttal

Auch in diesem Jahr wurde durch die mobile Jugendarbeit ein Ferienangebot für Kinder und Jugendliche geplant. Dies beinhaltet drei Tage vom 21. bis 23. Juli für Kinder ab zehn Jahren, die täglich von 9 Uhr bis 14 Uhr unter dem Motto „Sommer Action“ überrascht werden.

Die Ferienspiele finden einer Mitteilung zufolge in den Räumen der Feuerwehr Dachrieden statt. „Wir sind guter Dinge, dass trotz der Umstände die Ferienfreizeittage stattfinden werden“, so Rosa Schröder, die die Jugendarbeit in der Gemeinde für das Bildungszentrum der Katholischen Arbeitnehmerbewegung betreut.

Anmeldung unter Tel.: 0157/54291237 oder per E-Mail an jugendpflege@kab-thueringen.de