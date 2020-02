Die Rumpelburg in Bad Langensalza passt in den Winterferien ihre Öffnungszeiten an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ferienangebote in der Rumpelburg Bad Langensalza

Für die Winterferien passt die Kinder-Erlebniswelt Rumpelburg in Bad Langensalza ihre Öffnungszeiten an. Laut Stadtverwaltung hat das Haus in dieser Woche wie folgt geöffnet: Dienstag, 11. Februar, bis Freitag, 14. Februar von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Zudem gibt es ein Kreativangebot in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Am Samstag, 15. Februar, ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 16. Februar, von 10 bis 17 Uhr.