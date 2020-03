Ferienfahrplan für Busse, Rathaustermine nur am Telefon

Die Vorsorge wegen der Ausbreitung des Corona-Virus führt zu weiteren Einschränkungen im Unstrut-Hainich-Kreis. Ab Dienstag bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen. Am Wochenende hat auch Landrat Harald Zanker (SPD) dazu eine Allgemeinverfügung erlassen, die bis 19. April gilt. Darin heißt es: „Eine Notbetreuung in kleinen Gruppen von Kindern von Erziehungsberechtigten, die in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind, wird gewährleistet.“ Einzelheiten lege das Bildungsministerium fest.

Damit wird ab Dienstag auch der Nahverkehr eingeschränkt: Die regionalen Busse fahren nach dem Ferien-Fahrplan, teilte Busunternehmer Mario König mit. Alle wegfallenden Verbindungen seien in den Fahrplänen und an Haltestellen mit S gekennzeichnet. Unverändert fahre dagegen der Stadtverkehr in Mühlhausen und Bad Langensalza.

Generell verboten bleiben alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern. Kleinere dürfen nur mit strengen Auflagen stattfinden. So müssen etwa die Teilnehmer zu Urlauben in Risikogebieten befragt werden, pro Person müssen mindestens vier Quadratmeter Fläche da sein. In Hörselberg-Hainich löste der Bürgermeister am Samstag ein Treffen über 50 junger Leuten auf.

Die Stadtverwaltung Bad Langensalza ist ab Montag nur noch telefonisch erreichbar. Dringende Anliegen würden nach telefonischer Anfrage bearbeitet, sagte Bürgermeister Matthias Reinz. Dasselbe – eine zwingende Absprache – gilt für das Bürgerbüro in Mühlhausen, wo man auch online einen Termin vereinbaren kann.

In der Kreisstadt sind Museen, Stadtbibliothek und Mehrgenerationenhaus geschlossen. In Bad Langensalza bleiben auch die Rumpelburg, die Bibliothek und die Museen komplett zu.

Die Thüringentherme in Mühlhausen hat noch geöffnet (Stand Sonntag 16 Uhr). Die Friederikentherme in Bad Langensalza dagegen ist ab Montag nur noch für Gäste des Hotels „Santé Royale“ geöffnet. Es gebe dazu noch keine Verfügung vom Land oder Kreis, sagte Reinz. Schließe er die Therme ohne eine solche rechtliche Handhabe ganz, drohten der Stadt Schadenersatzforderungen.

Dennoch halte er eine solche Anordnung für nötig. Auch der Mühlhäuser Mediziner Jörg Walther, Vorsitzender des Schwimm- und Gesundheitssportvereins (SGV) riet dem Landrat, die sofortige Schließung der Thermen zu verfügen.

Für Montag früh hat Reinz sein Krisenteam ins Rathaus eingeladen. Dann gehe es auch darum, die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas personell sicherzustellen, falls das Virus weiter um sich greift. Auch alle Feuerwehrversammlungen in der Stadt seien gestrichen.

Die Kinos in Mühlhausen und Bad Langensalza haben ihren Betrieb eingestellt. Der Mittwochsmarkt in der Kur- und Rosenstadt ist bis 19. April abgesagt. Das „Brise Manouche“-Konzert in Bad Langensalza wurde am Samstag kurzfristig abgesagt.

Der SGV sagte das Training seiner Reha- und Gesundheitssportgruppen sowie der Schwimmsportler ab. Der Waldverein Mühlhausen strich alle geplanten Wanderungen. Die Buchhandlung Strecker sagte die Lesung mit Maria Bachmann am Montag sowie weitere Veranstaltungen am 21. und 30. März ab. Das Geld werde zurückerstattet.

Bis zum späten Sonntagnachmittag gab es im Unstrut-Hainich-Kreis noch keinen Fall einer Corona-Infektion.

Die neuesten Entwicklungen zum Coronavirus in Thüringen als Newsletter. Melden Sie sich hier kostenlos an: www.thueringer-allgemeine.de/corona-newsletter