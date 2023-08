Ferienprogramm in Mühlhausen: Entdeckungen im Klostergarten

Mühlhausen. Beim Ferienprogramm der Mühlhäuser Museen gibt es neben interessanten Einblicken in den Klostergarten auch Kulinarisches.

Natur und Kultur steht bei den Mühlhäuser Museen in den Sommerferien auf dem Programm. Diesmal können sich die Besucher als Naturforscher betätigen und zwar an einem etwas verborgenen Ort in der Mühlhäuser Altstadt.

Der Klostergarten an der Kornmarktkirche mit seien über 40 verschiedenen Pflanzenarten wird dabei unter die Lupe genommen. Welche Pflanzen dort wachsen und wofür sie in der Küche oder Hausapotheke verwendet werden, erfahren Groß und Klein bei der Führung zum Familiennachmittag am Mittwoch, 9. August.

Zu dem etwas verborgenen Garten gehören neben seltenen Bäumen viele Zier- und Kräuterpflanzen. Diese Pflanzen wurden schon im Mittelalter in der Küche oder als Heilpflanzen verwendet. Nicht umsonst heißt es „Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen“. Nach der Entdeckungstour werden die Teilnehmer unter Anleitung aus den schmackhaftesten Kräutern eine Kräuterbutter herstellen und diese mit frischem Baguette verkosten.

Der Familiennachmittag im Klostergarten Bauernkriegsmuseum Kornmarktkirche beginnt am Mittwoch, 9. August, um 15 Uhr. Eintritt und Führung kosten für Erwachsene 8 Euro, für Kinder (4-14 Jahre) 2 Euro.