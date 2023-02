Fernweh: In Mühlhausen wird das bei einem multimedialen Festival gestillt oder befeuert

Mühlhausen. Viele Menschen lockt das Fernweh und lässt sie weite Reisen unternehmen. Andere lehnen sich entspannt zurück und genießen die weite Welt in der Heimat. Von beidem etwas bietet das Festival „Lichtbildzeit“. Kommen Sie mit.

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und, er kann Bilder zeigen. Mitunter viele Bilder. Doch was nützen die schönsten Motive, wenn man sie niemandem zeigen kann? Das dachten sich auch Iris und Peter Henning aus Mühlhausen, leidenschaftlich gern mit der Kamera unterwegs. Genauso geht es Ralf Weise. Daher hoben sie vor zwölf Jahren, aus einer Bierlaune heraus, eine Veranstaltung aus der Taufe, die heute den Status eines erfolgreichen Festivals erreicht hat und am 17. und 18. März zum neunten Mal stattfindet.

„Wir hatten das so gar nicht vor“, erzählt Iris Henning und plaudert von eben diesem Geburtstag, als bei reichlich spritzigen Getränken die entscheidende Frage gestellt wurde: „Kann man die Lena mit dem Paddelboot befahren?“

Nach umfangreicher Vorbereitung ging es mit dem Flieger ins russische Irkutsk und mit dem Schiff weiter zu dem sibirischen Strom. Ganze sechs Wochen später hatte die Gruppe mit Faltbooten viel Zeit auf diesem landschaftlich außergewöhnlichen Fluss zurückgelegt und sogar den Polarkreis überquert.

Wieder zu Hause mit vielen tollen Bildern im Gepäcke reifte die Idee, möglichst viele Menschen an diesen Erlebnissen teilhaben zu lassen. Das Festival „Lichtbildzeit“ war geboren und begeistert seitdem einmal im Jahr, mit Ausnahme der Pandemiezeit, die Besucherinnen und Besucher. An zwei Tagen bieten die Macher viel Platz für Erlebnisse.

Zehn Amateurfotografen aus ganz Deutschland werden bei jeweils einem 15-minütigen Kurzvortrag spannende Reiseberichte in Wort und Bild auf die Leinwand zaubern. Dazu berichten sie von ihren Erfahrungen und nehmen die Gäste mit auf eine Reise. Freuen kann man sich auf Geschichten entlang der Seidenstraße, auf eine besondere Radtour durch Schweden, einen Trip durch den Amazonas-Regenwald, Sehenswertes aus Israel, einen kalten Baikal und auf wilde Tiere.

Eisquerung über den Baikal. Foto: Anke Wolfert

Los geht es in der Mühlhäuser Kilianikirche am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr, mit einer Multimedia-Reportage von Ralf Weise. Einen Tag später, am Samstag, wird es in der Spielstätte Unter der Linde 7 richtig bunt. Denn wetteifern weitere acht Fotografen um die Gunst des Publikums. Sie allein bestimmen den Sieger. Der darf im Jahr 2024 beim 10. Lichtbildzeit-Festival den Hauptvortrag halten.

In diesem Jahr hat Jens Uwe Walter, das Multitalent aus Jena die Ehre, die Besucherinnen und Besucher am Samstagabend ab 19.30 Uhr ins kanadische Tuktoyaktuk ans Ende der Straße zu entführen.

Bereits am Samstagmorgen bietet zwischen 9 und 12 Uhr Fotograf Carsten Rohr in einem Workshop die Gelegenheit, sich in Theorie und Praxis mit der „Bildgestaltung“ und dem „Wie man dorthin gelangt“ vertraut zu machen.

„Auch, wenn alle Fotografen auf eigene Kosten anreisen und hier ihren Vortrag ohne Honorar halten, dazu alle Organisatoren ehrenamtlich arbeiten, Kosten entstehen trotzdem“, sagt Iris Henning und freut sich, dass es von der Stiftung Westthüringen eine kleine Unterstützung in Form eines Schecks über 250 Euro gab. „Hier sind wir dem Vorsitzenden Ralf Schomburg sehr dankbar.“