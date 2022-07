Fest der Vereine im Mühlhäuser Mehrgenerationenhaus

Das Fest der Vereine und Freunde des Mehrgenerationenhauses lädt in die Puschkinstraße.

Mühlhausen. Mitmachen und probieren lautet die Devise. Es gibt ein Soccer-Turnier, Hüpfburg und Schauklöppeln.

Interessierte sind am kommenden Wochenende herzlich eingeladen zum Fest der Vereine und Freunde des Mehrgenerationenhauses „Geschwister Scholl“ Mühlhausen. Am Samstag, 9. Juli, von 11 bis 17 Uhr, wartet dazu in der Puschkinstraße 8 ein buntes Programm auf die Gäste. Beim Soccer-Turnier, auf der Hüpfburg und beim Schauklöppeln lautet die Devise: Mitmachen und probieren!

Alle kleinen und großen Gäste können zudem Vorführungen der Tanzgruppe sowie der „Pipes & Drums“ erleben und ihr Glück bei der Tombola versuchen, so die Ankündigung.

Für das leibliche Wohl werde gesorgt. Ausreichend Parkmöglichkeiten gebe es auf dem Blobach.

Weitere Informationen unter Tel.: 03601/ 812 390.