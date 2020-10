Feste Besuchszeiten bringen mehr Ruhe in die Mühlhäuser Geburtsstation

Werdende Eltern können den Rundgang durch den Kreißsaal bald von daheim erleben. Denn die Führungen durch die Geburtshilfeabteilung des Hufeland-Klinikums in Mühlhausen soll es virtuell geben. Nächste Woche sind Dreharbeiten geplant. Vor dem Coronavirus-Ausbruch wurden einmal im Monat Rundgänge angeboten, sagt Sylvia Seyfarth, Chefärztin auf der Station. Weil sie den werdenden Eltern fehlten, soll der Film noch im Oktober auf die Internetseite des Krankenhauses gestellt werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Pandemie bringt auch Einschränkungen für die Besucher. Im gesamten Krankenhaus sind nur zwei pro Patient erlaubt für jeweils eine Stunde. Diese müssen sich registrieren. Zudem gibt es feste Besuchszeiten von 14 bis 18 Uhr. Dadurch ist Ruhe in die Krankenhausflure eingezogen – mit positiven Folgen. „Die Mütter auf der Station sind viel entspannter und auch ihre Babys“, sagt Sylvia Seyfarth.

Laut Chefärztin kam oftmals die ganze Familie, was sie verstehen kann. Aber manchmal seien sogar schon morgens zur Visite Besucher dagewesen, was wirklich gestört habe. „Manche waren auch früher den ganzen Tag da“, berichtet die Chefärztin. Dabei sei der Trubel gerade nach der Entbindung anstrengend für die Frauen und bei Zweibettzimmern auch für die Mitpatienten.

Die Ruhe wirkt sich laut Seyfahrth auch auf das Stillen aus. „Die Mütter nehmen sich mehr Zeit.“ Einige hätten sich selbst unter Druck gesetzt und schneller aufgegeben, weil der nächste Besuch in der Tür stand. So gebe es jetzt weniger Mütter, die das Stillen abbrechen. „Auch haben die Frauen weniger Probleme mit der Brust“, so Seyfahrth. Die Wöchnerinnen würden sogar die Tipps der Krankenschwestern und Ärzte besser annehmen. Das bestätigt auch Manuela Schmidt, die leitende Hebamme im Klinikum ist.

Dass diese Ruhe den Frauen guttut, hat die Befragung der Patienten bestätigt. „Einige Mütter haben jetzt mit dem zweiten oder dritten Kind diese Veränderung erfahren und sich sehr positiv geäußert“, sagt die Chefärztin. Daher gebe es Überlegungen, die festen Besuchszeiten beizubehalten. Man wolle sehen, wie das Haus entscheidet. Inzwischen kann das Familienzimmer wieder genutzt werden, wo auch die Väter zusammen mit Frau und Nachwuchs im Krankenhaus übernachten dürften. Das ist laut Seyfarth fast immer belegt. Die Väter waren im Hufeland-Klinikum anders als anderswo nie von der Entbindung ausgeschlossen.

Vor Entbindungen wird laut Seyfarth jetzt immer ein Corona-Abstrich gemacht. Für den Fall, dass dieser positiv sei, stehen Räume bereit, wo die Schwangere isoliert werden kann. Aber noch habe es am Hufeland-Klinikum keinen solchen Fall gegeben. Generell gebe es in Deutschland selten Schwangere, die mit Corona entbunden wurden.

Nicht erlaubt ist es im Krankenhaus jetzt noch, dass Geschwisterkinder zu Besuch kommen. Grund sei die Ansteckungsgefahr. „Das wird von den jungen Müttern als belastend empfunden“, sagt die Chefärztin. Denn die Frauen seien nach der Entbindung sehr emotional.

Wie Seyfahrth sagt, könnte es ab Dezember einen Babyboom geben. Niedergelassene Frauenärzte würden seit dem Corona-Lockdown mehr Schwangere registrieren. „Wir sind vorbereitet“, so Seyfarth.