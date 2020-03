Festival Lichtbildzeit in Mühlhausen fällt aus

Das fürs Wochenende geplante nordthüringer Foto- und Reisefestival „LichtBildZeit“ in der findet nicht statt. Die für Freitag, 13. März und Samstag, 14. März, in der Mühlhäuser Theaterwerkstatt 3K geplante Veranstaltung wird aufgrund der Allgemeinverfügung des Landratsamtes zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus nicht durchführt, wie Iris Henning vom Veranstalter mitteilt. Ob es einen Ersatztermin gibt oder das Festival in diesem Jahr komplett ausfällt, müsse geprüft werden. Es stecke ein großer organisatorischer Aufwand dahinter, einen neuen gemeinsamen Termin für alle Beteiligten zu finden.