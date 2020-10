Festlicher Glanz in Mühlhausens Bach-Kirche

Sie kommen aus Berlin und leisten Erstaunliches – die zwölf künstlerisch hoch potenten Laien und halbprofessionellen Musiker des „Blechbläserensembles Tegel+“. Unter der Leitung von Gisela Schütze erfreuten sie am Dienstagabend in der Kirche Divi Blasii gemeinsam mit der Organistin Heidemarie Fritz ihre Zuhörer mit festlicher Bläsermusik des Barock, der Romantik und der klassischen Moderne.

Für derartige Bläsermusik (auch die Orgel ist ja ein Blasinstrument) scheint die ganz spezielle Raumakustik geradezu maßgeschneidert zu sein – so viel Glanz kann seine Wirkung gar nicht verfehlen. Das zeigte sich bereits mit der Eröffnungsmusik von Jens Uhlenhoff (geb. 1987) im Stil einer Fanfare und bestätigte sich, als drei barocke Kompositionen von Albinoni, Händel und dem wenig bekannten Franzosen André Camprá erklangen.

In kurzweiligem Wechsel gab es, teils für Blechbläser, teils für Orgel, teils für beide, Choralfantasien von Dieter Wendel (geb. 1965); „Antienne und Sortie Fanfare“ von Jean Baptiste Maillochaud (1840 – 1928) im Stil der französischen Orgelromantik; Variationen von Volker Gwinner (1912 – 2004) über ein Thema von Edvard Grieg; „Elegy for Organ“ und „Festive Bells“ von dem für die Melange von Moderne und Volkstümlichkeit bekannten John Rutter (geb. 1945); ein Norwegisches Rondo von Philipp Sparke (geb. 1051); schließlich zwei an den Popmusik-Stil angelehnte Stücke („Impressions“ und „Pop Fanfare“) von Michael Schütz (geb. 1963).

Die Vorzüge der Schuke-Orgel der Divi Blasii Kirche zeigten sich in Buxtehudes mit einem kraftvoll-selbstbewussten Pedalsolo beginnenden Präludium C-Dur, BuxWV 137. Hier nutzte Heidemarie Fritz die auf Bachs Anweisungen zurückgehende Disposition des Instruments, um möglichste Farbigkeit und Klarheit zu erzeugen. Wobei manchem wachen Hörer eine gewisse Verwandtschaft des Fugenthemas mit dem der Bach-Fuge BWV 542 aufgefallen sein dürfte.