Einen Zimmerbrand hatte Mühlhausens Feuerwehr am Samstagmittag in der Kasseler Straße der Kreisstadt zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand, allerdings ist das Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen ist, vorerst nicht zu nutzen.

Feuer in Kasseler Straße in Mühlhausen

Mühlhausen. Warum die Feuerwehr am Samstagmittag in die Kasseler Straße in Mühlhausen ausrücken musste.

Alarmiert worden war man zu einem Garagenbrand, sagte Einsatzleiter Andreas Kacsur von der Mühlhäuser Berufsfeuerwehr. „Doch schon beim Heranfahren war uns klar: Da brennt es in einer Wohnung, denn aus dem Fenster drang schwarzer Rauch.“ Betroffen war letztlich ein Zimmer in einer Wohnung im Dachgeschoss des Backsteinhauses.

Die 15 Feuerwehrmänner hatten den Brand schnell im Griff. Für die etwa einstündigen Arbeiten war die Bundesstraße in Richtung Eschwege, zwischen Marcel-Verfaillie-Allee und Heyeröder Landstraße, voll gesperrt.

Zur Brandursache ermittelt derzeit noch die Polizei.