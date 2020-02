Dörna. In Dörna kann die gesetzlich vorgeschriebene Löschwassermenge nicht erreicht werden. Deshalb sollen Zisternen gebaut werden.

Feuerwehr erwartet Baustart für Löschwasserzisternen in Dörna

Die Löschwasserversorgung stellt für die Feuerwehr in Dörna weiter ein Problem dar. Wehrführer David Hartung, der auch Ortsbrandmeister der Gemeinde Anrode ist, erneuerte nun seine Forderung nach einem zeitnahen Bau der geplanten Löschwasserzisternen. Zwar funktioniere das vom Kreisbrandinspektor erstellte Alarmierungskonzept für Tanklöschfahrzeuge aus umliegenden Gemeinden reibungslos, so Hartung, doch das könne nur eine vorübergehende Lösung sein. Derzeit werden bei Bränden in Dörna auch die Feuerwehren Ammern und Mühlhausen zusätzlich zu den Anröder Wehen alarmiert. Deren eigener Schutz sei deshalb jedoch vorübergehend nicht gewährleistet.

Es habe Baubesprechungen für die Zisternen gegeben und das Gelände sei vorbereitet worden, so Hartung. Der nächste Schritt sei die Vergabe an ein Bauunternehmen durch den Gemeinderat. Nach einem einsatzreichen Jahr 2018 wurde es im vergangenen Jahr in Dörna etwas ruhiger, wenngleich die 24 aktiven Feuerwehrleute allein im März zu drei Bränden in der Gemeinde gerufen wurden. Ende Juli wurde die Handyalarmierung eingerichtet. In Eigeninitiative wurde ein gebrauchter Kleinbus mit neun Sitzen angeschafft, der mehr als fünf Einsatzkräfte, wie im aktuellen Löschfahrzeug, zum Einsatz transportieren kann.