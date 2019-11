Die Feuerwehr der Stadt Mühlhausen rückte am Montag zu einem Verkehrsunfall in der Thomas-Müntzer-Straße aus.

Mühlhausen. Fahrzeuge waren nach Auffahrunfall in einander verkeilt.

Die Mühlhäuser Feuerwehr rückte am Montagvormittag gegen 10 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung aus. Nach einem Auffahrunfall in der Thomas-Müntzer-Straße Richtung Langensalzaer Landstraße hatten sich die beiden beteiligten Fahrzeuge so sehr ineinander verkeilt, dass die Feuerwehrleute mit dem Spreiz-Werkzeug ran mussten.