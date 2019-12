Am Donnerstagnachmittag brach ein Feuer in einem viergeschossigen Wohnhaus in der Wanfrieder Straße aus.

Rettungskräfte im Einsatz: Wohl fünf Verletzte bei Wohnhausbrand in Mühlhausen

Am Donnerstagnachmittag wurden Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Brand in die Wanfrieder Straße 133 in Mühlhausen alarmiert. Dort brennt es in einem Mehrfamilienhaus. Es gab nach ersten Angaben fünf leicht Verletzte, darunter ein Kind.

Rund 20 Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr sowie mehrere Rettungswagen, Sanitäter und Notärzte sind vor Ort.

Zum Ausmaß der Brandes sowie zur Ursache gibt es derzeit noch keine Informationen. Wir berichten nach.

Bereits im Juli diesen Jahres brach ein Feuer im Erdgeschoss eines Fachwerkhauses in der Wanfrieder Straße aus.