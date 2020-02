Feuerwehr wird zum Kernthema

Einen Rekordhaushalt wollen die Mühlhäuser Stadträte am Donnerstag (ab 18 Uhr/Brotlaube) verabschieden. Der Vermögenshaushalt erreicht mit einem reinen Investitionsvolumen von 14 Millionen Euro einen Höchstwert und hat sich gegenüber 2019 noch einmal um etwa eine Million Euro erhöht. Im Jahr 2021 gelangt das Investitionsvolumen dann auf den Spitzenwert von 15,6 Millionen Euro. Angesichts der zur Verfügung stehenden Fördermittel und der hohen Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage braucht es keinen neuen Kredit.

Neben den Vorschlägen der Verwaltung, die in den vergangenen Wochen in den Ausschüssen und Fraktionen diskutiert wurden – selbst am Mittwoch tagt noch einmal der Finanzausschuss dazu – haben auch die Fraktionen ihre Vorschläge erarbeitet. Mehr als ein Dutzend Änderungsanträge werden es nach derzeitigem Stand sein, die am Donnerstag zu behandeln sind.

Ein großes Thema ist die Feuerwehr. Alexander Wettig (CDU/Freie Wähler) hat sich darauf spezialisiert und war auf der jüngsten Ratssitzung bereits erfolgreich damit, eine dritte Lehrstelle für die Feuerwehr zu schaffen. Der Rat folgte seiner Argumentation.

Nun geht es ihm um drei weitere Stellen für die Berufsfeuerwehr. Die beschäftigt derzeit 25 Männer, zwei Stellen sind ausgeschrieben. Wettig aber hätte gern 30 Feuerwehrleute. Und: Er möchte die Wache, das Feuerwehrhaus am Bastmarkt, auf den Prüfstand stellen. Was kostet eine umfangreiche Sanierung? Könnte man eventuell neu bauen? Möglicherweise neben der Landesfeuerwehrschule, die Mühlhausen nach einem Stadtratsbeschluss von 2019 gern in die Stadt holen würde. Um die Verwaltung zum Einrichten einer Arbeitsgruppe zu zwingen, die alsbald Ergebnisse vorlegt, will er die von der Verwaltung für eine Schwarz-Weiß-Trennung geplanten 130.000 Euro mit einem Sperrvermerk belegen. Wettig meint: „Die Feuerwehr ist sächlich und personell defizitär aufgestellt.“

Die Verwaltung sieht das anders. „Wir haben immer in das Gebäude und in die Ausrüstung investiert“, heißt es dazu von Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos). Es gebe keine unerfüllten Auflagen. Zudem herrschten am Standort Bastmarkt weitere Ausbaukapazitäten. Die Zahl der Berufsfeuerwehrleute nennt Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) „ausreichend“. Man müsse sie nicht „künstlich nach oben treiben“, zumal es die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und -frauen gebe.

Neben den Stellen für die Feuerwehrleute, dem Zustand der Wache soll auch das Thema Entlohnung auf die Tagesordnung kommen. Die Verwaltung selbst hat im Stellenplan, der zum Haushalt gehört, bereits eine Höhergruppierung vorgenommen – bei Beamten geschieht dies nach Bewährung.

Weitere Anträge betreffen eine Erhöhung des Zuschusses für Spiel- und Bastelmaterial für die Kindergärten und einen höheren Betriebskostenzuschuss für den Verein XXL von 5000 auf 26.000 Euro.

Mit der Sitzung am Donnerstag soll die Zeit der Nacht-Sitzungen zu Ende sein. Laut Bruns habe sich der Ältestenrat darauf verständigt, höchstens bis 22 Uhr zu tagen. Nicht behandelte Punkte würden dann am folgenden Montag bearbeitet. Für das kommende Jahr sei man außerdem auf der Suche nach einem anderen Sitzungstag und einem früheren Sitzungsbeginn.