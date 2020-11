Feuerwehren im Unstrut-Hainich-Kreis mit Corona-Notfallplänen

Claudia Litzkow-Hardegen und Bert Renner haben einen Corona-Notfallplan erarbeitet, der die Wache der Berufsfeuerwehr in Mühlhausen vor dem Totalausfall schützen soll.

Unstrut-Hainich-Kreis. Auch in Corona-Zeiten geht die Lebensrettung bei Feuerwehren im Landkreis immer vor. Notfallpläne sollen die ständige Einsatzbereitschaft sichern.

Damit die Feuerwehren das Corona-Infektionsrisiko auf den Wachen und im Einsatz so klein wie möglich halten können, wurden überall Vorkehrungen getroffen. Unter anderem auch auf der Wache der Mühlhäuser Berufsfeuerwehr. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die ist als einzige im Landkreis durchgehend besetzt, weshalb es besonders wichtig sei, dass sich alle an die Hygienemaßnahmen halten, sagt Claudia Litzkow-Hardegen. Sie leitet den Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung im Mühlhäuser Rathaus, zu dem auch die Feuerwehr gehört. Zu diesen Maßnahmen gehört zum Beispiel ein Besuchsverbot auf der Wache am Bastmarkt. „Weder Familienmitglieder, noch der Pizzabote dürfen unser Haus im Moment betreten“, sagt der Leiter der Berufsfeuerwehr, Bert Renner.

Drei Wachschichten gibt es, die sich den Dienst im 24-Stunden-Turnus teilen. Damit die Einsatzbereitschaft ständig gewährleistet werden könne, habe man einen Notfallplan entwickelt, berichtet Litzkow-Hardegen. Neben Maskenpflicht und ständiger Desinfektion aller Kontaktflächen gilt das Gebot: Alle Schichten bleiben unter sich.

Schichtdienst notfalls mit Freiwilligen Feuerwehren

Vor Corona traf man sich zum Schichtwechsel zu einer gemeinsamen Dienstübergabe. Nun gibt es getrennte Aufenthaltsräume und auch Ein- und Ausgänge.

Alle Schichten arbeiten jeweils 24 Stunden und haben dann regulär zwei Tage frei. Sollte es in einer Schicht aber zu einem Corona-Fall kommen und die dazugehörende Mannschaft muss in Quarantäne, übernehmen die übrigen Schichten in kurzem Wechsel: 24 Stunden arbeiten, 24 Stunden frei.

Sollte es allerdings in mehreren Schichten zu Infektionen kommen, würde man auf die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zurückgreifen, erklärt Bert Renner. In Mühlhausen stünde eine Reserve von zehn bis 15 Mann zur Verfügung, die im Ernstfall in den Schichtbetrieb einspringen könnten. Das sei auch üblich, wenn eine Schicht krankheitsbedingt einmal unterbesetzt ist. Aktuell gilt: Wer Schnupfensymptome zeigt, bleibt vorsichtshalber zu Hause.

Feuerwehr in Höngeda 14 Tage lang in Quarantäne

Die Quarantänemaßnahmen gelten auch für die Einsatzabteilungen der Ortsteil-Feuerwehren. Nachdem zum Beispiel Höngeda im Oktober zum Corona-Hotspot wurde, mussten auch die etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr in Quarantäne geschickt werden. 14 Tage lang war sie deshalb nicht einsatzfähig.

Auch während eines Einsatzes sind sowohl Berufsfeuerwehrleute als auch die der Freiwilligen Feuerwehren angehalten, den Mindestabstand einzuhalten. Auch in den Fahrzeugen achte man auf Abstand, so Renner. Während vor der Pandemie neun Mann in einem Auto saßen, sind es jetzt nur noch vier.

Bei allen Vorsichtsmaßnahmen gehe aber die Lebensrettung grundsätzlich vor, sagt Bert Renner. „Im Ernstfall müssten wir mit den Konsequenzen leben.“ Einmal kam es bereits zu einer kritischen Situation, berichtet der Wehrleiter. Die Einsatzkräfte wurden zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen, um einen Patienten durch das Treppenhaus zum Rettungswagen zu transportieren. Bei diesem Patienten bestand der Verdacht auf eine Corona-Infektion, der sich zwar im Nachhinein als unbegründet herausstellte, für die Feuerwehrleute aber beinahe Quarantäne bedeutet hätte.

Bad Langensalza stellt Aus- und Weiterbildungen ein

Auch die anderen Feuerwehren im Landkreis haben Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsrisiko innerhalb der Einsatzabteilung zu minimieren. Genau wie in Mühlhausen gilt zum Beispiel in Bad Langensalza ein Besuchsverbot auf der Wache, der Dienstbetrieb mit Aus- und Weiterbildungen wurde vorerst eingestellt, während des Einsatzes und auf der Wache gilt Maskenpflicht.

„Egal was passiert, wir müssen die Einsatzbereitschaft unter allen Umständen aufrecht erhalten“, sagt Stadtbrandmeister Steven Dierbach.