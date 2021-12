Feuerwehrleiter in Mühlhausen wegen vermeintlicher Drohne im Einsatz

Mühlhausen. Polizei und Feuerwehr rückten zu diesem Einsatz aus.

Ein Zeuge war laut Polizei in der Polizeiwache erschienen und hatte über eine leuchtende Drohne berichtet, die in einem Baum in der Eisenacher Straße hängengeblieben war.

Die Feuerwehr aktivierte daher am Dienstagabend die Drehleiter und barg das Flugobjekt, das sich als ferngesteuerter Hubschrauber entpuppte. Wem das Spielzeug gehört, ist noch unklar.

