Feuerwerk vom Profi

Feuerwerkbatterien, die Hunderte Geschosse auf über 40 Meter Höhe katapultieren und mehrere Minuten ein knallbuntes Bild in den Silvesterhimmel zaubern. Raketen, laute Böller, riesige Fontänen sowie Tischknaller und Wunderkerzen: Pyrotechniker Bert Luidhardt aus Merxleben bietet all dies an. Die alte Kaufhalle im Ort wird kurz vor dem Jahreswechsel zum Mekka für Menschen, die es gerne knallen lassen. Auch am Silvestertag steht der 57-jährige Inhaber der Firma Absolut-Fireworks bis zum frühen Nachmittag selbst hinter dem Verkaufstresen.

Luidhardt ist staatlich lizenzierter Pyrotechniker und Sprengmeister im Hauptberuf. Er handelt nicht nur kurz vor Silvester mit Feuerwerk und Böllern, sondern veranstaltet das ganze Jahr über Feuerwerke – für Hochzeiten, Jubiläen und Vereinsfeste. Luidhardts Verkauf ist vor neun Jahren zunächst nur für die Leute aus der näheren Umgebung von Merxleben gedacht gewesen.

Kundenkreis bis in den westlichen Harz

Inzwischen kämen Kunden nicht nur aus den Nachbarkreisen wie Gotha, Erfurt, dem Kyffhäuserland und dem Eichsfeld nach Merxleben, erzählt er, sondern auch aus Goslar. Knapp 300 Kilometer für die Hin- und Rücktour nehme ein Kunde auf sich, um an Luidhardts Feuerwerk zu gelangen.

Je nach Budget habe er in allen Preislagen etwas vorrätig. Starke Nachfrage gebe es seit Langem für Feuerwerkbatterien.

Anders als in den 1990er-Jahren möchte der Durchschnittskunde heute sein Feuerwerk nur einmal entzünden und dann mehrere Minuten ein spektakuläres Lichtermeer am Himmel bewundern können, erläutert der Feuerwerker. Außerdem sei die Müllproblematik bei den größeren Batterien nicht so akut wie mit kleinteiligem Feuerwerk, das später oft achtlos auf der Straße liegen bleibe. Die klassische Silvesterrakete und der Böller würden aber nicht aus den Verkaufsregalen verschwinden.

Zu Silvester muss es richtig rumsen

Laut Luidhardt muss es auch schon mal richtig rumsen, das gehöre zu Silvester dazu. „Wir gehen mit der Zeit und orientieren uns am Markt, an den Herstellern und unseren Kunden.“ Um Neuigkeiten der Branche zu erkunden, sei er bereits Ende Januar wieder auf der Leitmesse für Feuerwerk in Nürnberg unterwegs. Gut elf Monate vor dem Verkauf für den Jahreswechsel 2020/21 werden hier bereits die ersten Bestellungen ausgelöst. Laut Gesetz darf Pyrotechnik und Feuerwerk aber erst an den drei Tagen vor Silvester an den privaten Endverbraucher verkauft werden.

An einem Fernsehbildschirm im Verkaufsraum in der alten Kaufhalle in Merxleben können Kunden sich vor dem Kauf ansehen, wie das Feuerwerk später aussieht – ein Service, den Discounter oder Baumärkte so nicht bieten können oder wollen, kommentiert der Pyrotechniker. Die Händler, mit denen der Merxleber Fachmann zusammenarbeitet, seien permanent damit beschäftigt, neue Farbkombinationen aufzulegen und frisch abzumischen.

Auch die Wiederbelebung von älterer Pyrotechnik in Verbindung mit neuen Effekten hätten sich seine Lieferanten zur Aufgabe gemacht. Als Tipp für eine sichere Silvesternacht empfiehlt Bert Luidhardt, vor Beginn der Party sollten die Informationen auf den Verpackungen gelesen und später unbedingt berücksichtigt werden. Hier geht es vorrangig um den Sicherheitsabstand zu Menschen und Gebäuden. Aus Sicht des Pyrotechnikers könne bei sachgemäßem Umgang mit Feuerwerk nichts passieren.