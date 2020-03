Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Film „Fliegeralarm“ wird in Ufhoven gezeigt

Eine Luftmine fiel im März 1944 auf das Hotel Schwan in Langensalza. Am selben Tag stürzten auch zwei englische Bomber auf der Gemarkung von Nägelstedt und Großvargula ab. Diese Ereignisse beleuchtet der Dokumentarfilm „Fliegeralarm“ der Mühlhäuser Autoren Knut Kuhse und Jutta Kuhse-Kemper. Zu sehen ist er am Sonnabend, 14. März, in der Gemeindeschenke Ufhoven. Beginn: 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, Spenden kommen laut Mitteilung der Stolpersteinaktion in Mühlhausen zugute.

Telefonische Anmeldungen für die Vorführung werden erbeten unter: 0170/ 9930452.